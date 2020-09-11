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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМ13:34
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33
Российская газета

Кубышка для сибирской нефти

Российская газета04:12
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфакс01:37
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
REGNUM

Цены на нефть: Brent дешевеет, WTI стоит на месте

REGNUM14:03

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
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В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбург07:51
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В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
РИА Новости14:24

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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В Симферополе на карантин по коронавирусу закрыли три школьных класса

Для недопущения распространения COVID-19 на карантин закрыто по одному классу в лицее №1 и школах №21 и №44, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.
Вести.Севастополь04:13
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
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Турчак заявил о профнепригодности депутата Вострецова

Поддержка депутатом Госдумы Сергея Вострецова идеи снижения возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет говорит о его полной профессиональной непригодности, заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Rambler News Service06:55
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