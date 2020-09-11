Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель
Смотрите также
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
ВВС Индии официально ввели истребители Rafale в состав флота
Что войдёт в комплект поставки PlayStation 5
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Порье отказался от боя с Фергюсоном на турнире UFC 254
Галкин высмеял Лукашенко и «перехваченные Минском разговоры»
Россиянин Медведев не смог выйти в финал US Open
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой
Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Появилось первое изображение смартфона Xiaomi Mi 10T Pro
Надежда Ангарская сообщила о закрытии Comedy Woman
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Россиянин Медведев не смог выйти в финал US Open
Боксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA Gold
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
Подробнее о событии