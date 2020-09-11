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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
REGNUM

Нефть подешевела более чем на 5% за неделю

REGNUMвчера в 16:01
Финмаркет

Возможно возвращение нефти к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 10:22
ИА Красная Весна

Цена на нефть падает вторую неделю подряд

ИА Красная Весна17:45
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфаксвчера в 01:37
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:07
Российская газета

Цены на нефть снижаются из-за риска второй волны COVID-19

Российская газета9 сентября в 01:34

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей

Чистое привлечение заимствований в бюджет РФ может составить 4,44 трлн рублей в 2020 году и 2,7 трлн рублей в 2021 году, сообщил журналистам источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
ТАССвчера в 07:22
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Volkswagen стал одним из лидеров премии «Автомобиль года в России»

Наибольшее количество наград национальной премии «Автомобиль года в России» собрали автомобили Volkswagen и стал «любимой маркой в массовом сегменте», 10 сентября сообщает «Радио 1». Всего за автомобили голосовали в 24 номинациях.
ИА Красная Веснавчера в 05:21
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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