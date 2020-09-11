Энергетика
Газета.RuЦены на нефть упали ниже $40 за баррель
Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель, потому что инвесторы опасаются несоответствия спроса и предложения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. К 7.48 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на 0,37%, до $39,91 за баррель.
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Футбол
Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов
Сообщается, в 2019 году российские клубы потратили на молодежные академии 38,04 млн евро.
Vprognoze.ru 16:59
Политика
Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения
Выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно, заявил руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Взгляд.ру 13:47
Происшествия
В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Легкомоторный самолет «Бекас Х-32» потерпел крушение вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области, пилот воздушного судна погиб.
Коммерсантъ 15:19
Теннис
Даниил Медведев победил Андрея Рублева и вышел в полуфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии 1\4 финала он обыграл соотечественника Андрея Рублева.
Vprognoze.ru 09 сентября в 17:40
Игры
Ubisoft представила ремейк игры Prince of Persia: The Sands of Time
На официальном YouTube-канале Ubisoft был представлен трейлер предстоящего ремейка популярной видеоигры Prince of Persia: The Sands of Time.
Общественная служба новостей вчера в 15:48
Футбол
Кононов временно покинул расположение ФК «Рига»
Латвийский футбольный клуб «Рига» объявил о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.
RT на русском 16:03
Общество
Адвокат Ефремова сказал, что его нельзя уволить
Юрист пояснил, что он не является подчинённым Ефремова, поэтому тот не может уволить его, а лишь может отказаться от его услуг.
Ореанда-Новости 16:03
Армия и оружие
Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии
«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК 17:00
Кино
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Невские Новости 09 сентября в 22:20
Авто
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
Николай Евдокименко, глава правления Запорожского автозавода, отметил, что в рамках данного проекта будут обеспечены дополнительные рабочие места.
Evo-rus.com 13:53
Культура
Фото: Дженсен Эклс попрощался с сериалом «Сверхъестественное»
Лос-Анджелес, США, 11 сентября 2020, 18:35 — REGNUM Дженсен Эклс попрощался с проектом сериала «Сверхъестественное», в котором он участвовал более 15 лет.
REGNUM 11:35
Кино
В Сочи 11 сентября откроется 31-й российский кинофестиваль «Кинотавр»
В Сочи 11 сентября начнет работу кинофестиваль «Кинотавр», который был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.
Кубань 24 04:50
Авто
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada
Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили 13:51
Политика
Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление об отставке.
RT на русском 07:21
Политика
Светлана Тихановская допустила формирование нового президиума Координационного совета оппозиции
Политик, которого Литва признала избранным президентом Белоруссии, сказала это в интервью белорусскому порталу tut.by.
Эхо Москвы 15:32
Авто
Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air
Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Новые автомобили 02:30
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в результате пожаров на западе США
Российская газета вчера в 21:52
Общество
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут.
РИА Новости 08:47
Футбол
Креспо – о ситуации вокруг Месси: «Отец не может быть хорошим агентом»
Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Евро-футбол.ру 16:33
Общество
В Белоруссии сообщили об уголовном деле против члена КС Кравцова
В Белоруссии Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против члена координационного совета Ивана Кравцова.
RT на русском 14:59
Политика
ЕС подтвердил планы ввести санкции против Белоруссии
"ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случаях необходимости", - заявил Боррель.
РЕН ТВ 17:02
Общество
Сокамерники рассказали о поведении в СИЗО осужденного Михаила Ефремова
«Соседи не жалуются на Ефремова, не считают его снобом или заносчивой звездой», - рассказала в эфире программы Первого канала «Время покажет» Ева Меркачева, член ОНК Москвы.
Вечерний курьер 15:33
Общество
Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
Lenta.ru 12:39
Политика
Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за посредничество в подписании соглашения между властями Сербии и самопровозглашённой республики Косово в Вашингтоне.
RT на русском 12:24
Политика
США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, санкции Соединенных Штатов были введены против россиян Антона Андреева, Дарьи Аслановой, а также Артема Лифшица за кибератаки, как предполагается.
ToDay News Ufa 13:25
Политика
Первую партию вакцины от COVID-19 направили в регионы РФ
Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» направлена в регионы России, сообщили в Минздраве РФ.
ФАН 17:03
Происшествия
В Москве два человека пострадали при обрушении потолка в квартире
В результате ЧП пострадали два человека. По данным телеканала, в момент произошедшего в квартире проводились ремонтные работы.
Известия 04:58
Общество
РПЦ проведет конференцию по защите верующих от мошенников в сети
Международная конференция "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" пройдет 10-12 сентября в Переславле-Залесском.
РИА Новости вчера в 08:13
Киберспорт
Lone Druid стал временно недоступен в Dota 2 из-за бага
Valve временно убрала Lone Druid из списка доступных героев в соревновательных режимах Dota 2. Это решение связано с критическим багом, который приводит к отключению игрового сервера.
CyberSport.ru 13:10