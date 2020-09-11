Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель, потому что инвесторы опасаются несоответствия спроса и предложения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. К 7.48 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на 0,37%, до $39,91 за баррель.

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Политика Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения Выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно, заявил руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. 106

Теннис Даниил Медведев победил Андрея Рублева и вышел в полуфинал US Open Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии 1\4 финала он обыграл соотечественника Андрея Рублева.

Футбол Кононов временно покинул расположение ФК «Рига» Латвийский футбольный клуб «Рига» объявил о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.

Общество Адвокат Ефремова сказал, что его нельзя уволить Юрист пояснил, что он не является подчинённым Ефремова, поэтому тот не может уволить его, а лишь может отказаться от его услуг. 5

Армия и оружие Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии «В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он. 6

Авто Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault Николай Евдокименко, глава правления Запорожского автозавода, отметил, что в рамках данного проекта будут обеспечены дополнительные рабочие места. 61

Культура Фото: Дженсен Эклс попрощался с сериалом «Сверхъестественное» Лос-Анджелес, США, 11 сентября 2020, 18:35 — REGNUM Дженсен Эклс попрощался с проектом сериала «Сверхъестественное», в котором он участвовал более 15 лет. 2

Авто «АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады". 137

Авто Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года. 14

Политика ЕС подтвердил планы ввести санкции против Белоруссии "ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случаях необходимости", - заявил Боррель.

Общество Сокамерники рассказали о поведении в СИЗО осужденного Михаила Ефремова «Соседи не жалуются на Ефремова, не считают его снобом или заносчивой звездой», - рассказала в эфире программы Первого канала «Время покажет» Ева Меркачева, член ОНК Москвы. 348

Политика Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за посредничество в подписании соглашения между властями Сербии и самопровозглашённой республики Косово в Вашингтоне. 2

Политика Первую партию вакцины от COVID-19 направили в регионы РФ Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» направлена в регионы России, сообщили в Минздраве РФ.

Происшествия В Москве два человека пострадали при обрушении потолка в квартире В результате ЧП пострадали два человека. По данным телеканала, в момент произошедшего в квартире проводились ремонтные работы.

Общество РПЦ проведет конференцию по защите верующих от мошенников в сети Международная конференция "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" пройдет 10-12 сентября в Переславле-Залесском.