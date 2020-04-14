Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Последний раз цена на нефть марки Brent находилась на такой отметке 3 апреля 2020 года.

Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране. 80

Политика Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 16

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 161

Происшествия В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве. 1

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 180

Общество Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом. 730

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 3,3K

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2K

Общество В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 417

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,5K

Происшествия Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 87

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили семь новых случаев коронавируса Семь новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, их общее количество выросло до 53, из которых один скончался, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 5

Происшествия В Приморье сошли с рельсов цистерны с мазутом Владивосток, 15 апреля 2020, 07:19 — REGNUM Вагоны-цистерны с мазутом сошли с железнодорожных путей в районе станции Гайдамак во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью. 2

Наука Ожирение сочли опаснее рака для больных коронавирусом Ожирение сочли более опасным фактором, чем рак, для больных коронавирусом пациентов.

Энергетика Цены на бензин на заправках России начали снижаться В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л. 276

Общество В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет. 52

Здоровье Уровень летальности от коронавируса на Украине достигает почти 3% По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.