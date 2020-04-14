Энергетика
Телеканал Санкт-ПетербургЦена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Последний раз цена на нефть марки Brent находилась на такой отметке 3 апреля 2020 года.
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Впервые после новой сделки ОПЕК+ цена барреля нефти Brent упала ниже 30 долларов
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