Цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже 30 долларов - до 29,8 за баррель. Североамериканская марка WTI торгуется по цене около 21,1 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель

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