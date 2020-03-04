Энергетика
РБКЦены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
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Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Наука
Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Политика
В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
Единоборства
Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
Общество
Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Футбол
Спартаковец Ларссон назвал гол в ворота ЦСКА самым важным в карьере
Джордан Ларссон принес победу "Спартаку" в матче 1/4 финала Кубка России.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Твери
Пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую ЦРБ в Твери. Эту информацию «АиФ Тверь» подтвердили в больнице.
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Здоровье
В России сложилась кризисная ситуация с лекарствами от муковисцидоза
Ситуация стала накаляться в конце прошлого года, когда иностранные компании начали массовый вывод препаратов с российского рынка.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Армия и оружие
На Украине новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба
Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
Здоровье
В Чили зафиксирован первый случай коронавируса
"Сегодня в Тальке подтвердили первый случай коронавируса", - сообщил президент Чили Себастьян Пиньера.
Общество
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.