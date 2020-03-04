РФ предлагала дополнительно не сокращать добычу, продлив пакт до середины года, а Саудовская Аравия настаивала на еще большем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки для поддержки цен, снизившихся на фоне эпидемии коронавируса.

Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти

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