Энергетика
КоммерсантъРоссия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти
РФ предлагала дополнительно не сокращать добычу, продлив пакт до середины года, а Саудовская Аравия настаивала на еще большем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки для поддержки цен, снизившихся на фоне эпидемии коронавируса.
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