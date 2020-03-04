Энергетика
ИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Общество
РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса
В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
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Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
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В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".
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«Спартак» — ЦСКА: Ларссон вывел красно-белых вперёд в счёте
В дополнительное время встречи нападающий «Спартака» Джордан Ларссон остался один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вывел красно-белых вперёд в счёте.
Политика
Блумберг выходит из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
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В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Фигурное катание
Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ
Экономика
Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей
Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, - пишет издание.
Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер появилась на пляже в очень откровенном купальнике
В своем инстаграмм представительница семейства Кардашьян поделилась несколькими селфи перед выходом к пляжу, прокомментировав эту фотосессию так: Я и это бикини: история любви.
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Общество
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Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Армия и оружие
Названа причина ежедневных атак на российскую авиабазу в Сирии
Названа причина ежедневных атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Авто
Koenigsegg представил гиперкар Gemera
Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.
Политика
США сравнили позицию по Крыму с непризнанием Прибалтики частью СССР
Постпред Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией с непризнанием включения Эстонии, Литвы и Латвии в состав СССР в 1940 году.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.