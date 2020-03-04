Энергетика

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Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

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В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+

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Саудовский министр энергетики сохранил интригу по рекомендации министерского комитета ОПЕК+

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РБК12:20

Нефтяные цены снизились после ухода Новака с заседания комитета ОПЕК+

Вестник Кавказа13:10

Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

ТАСС13:43

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