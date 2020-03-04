Энергетика
РБКЦены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, Новак покинул заседание еще до его официального завершения. Вернуться в Вену он планирует 6 марта, когда в австрийской столице пройдет министерская встреча ОПЕК+.
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