Энергетика

РБКРБКЦены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, Новак покинул заседание еще до его официального завершения. Вернуться в Вену он планирует 6 марта, когда в австрийской столице пройдет министерская встреча ОПЕК+.
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Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

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