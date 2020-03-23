Энергетика
ИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения
Интерфаксвчера в 11:53
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