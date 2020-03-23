Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.

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Кино Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля» Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter первые фотографии того, как будет выглядеть «бэтмобиль» в новом фильме о приключениях супергероя.

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Космос NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.

Общество В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Экономика ПИК выдал первые франшизы региональным застройщикам ГК ПИК выдала первые франшизы застройщикам из Ярославля и Читы, говорится в сообщении ПИК.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились о новом сокращении добычи Два основных участника сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия — на заседании мониторингового комитета, которое закончилось вечером в среду, 4 марта, не смогли договориться о рекомендациях по дальнейшему снижению производства на фоне эпидемии коронавируса, сообщили Bloomberg и ТАСС со ссылкой источники.

Биатлон В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова Требуемые подтверждения подлинности подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили 4 марта в пресс-службе Международного Олимпийского комитета (МОК).

Происшествия ФСБ задержала в Ростове террористическую группировку В одной из квартир в микрорайоне «Темерник» сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали участников законспирированной ячейки международной террористической организации во главе с вербовщиком, сообщает пресс-служба ведомства.