Энергетика
РБКЦены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
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Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Авто
Обновленная Hyundai Creta скоро выйдет на российский рынок
Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о скором выходе на российский рынок обновленной модели Hyundai Creta.
Политика
«Яблоко» в ВС оспорит распоряжение Путина о голосовании по Конституции
Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК.
Футбол
«Лук и чеснок всегда спасали». Глушаков пошутил о коронавирусе
Культура
По игре The Last of Us снимут сериал
Сюжет The Last of Us, вышедшей в 2013 году, построен на событиях в жизни девочки Элли и контрабандиста Джоэла.
Экономика
Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов
Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Армия и оружие
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского
"В районе поселков Петровское - Богдановка зафиксировано возвращение подразделений ВСУ на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", - сообщили в ведомстве.
Гаджеты
Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана принесли турбизнесу хорошие новости
Вечером в четверг, 5 марта, президенты России и Турции сделали заявление для прессы, в котором охарактеризовали прошедшие в Москве переговоры как «непростые, но с позитивным результатом».
Политика
Наблюдательные пункты в Идлибе сохранят свой статус, заявил Эрдоган
Наблюдательные пункты в Идлибе сохранят свой статус, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева
Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
Происшествия
Смертник подорвался у посольства США в Тунисе
Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
Политика
Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады
Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
Шоу-бизнес
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж Дочь разоблачила спортсмена после его скандального интервью.
Экономика
Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний
Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Энергетика
Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть
Москва отклонила все предложения и согласна только продлить действующее соглашение об ограничении на второй квартал, даже если результат встречи обвалит стоимость нефти.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 55 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге по состоянию на четверг, 5 марта, находятся 55 пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Здоровье
Онкологи Москвы перепроверят поставленные в регионах диагнозы детей
«Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил изданию замгендиректора НМИЦ Алексей Масчан.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Общество
Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс в Ригу.
Футбол
В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»
Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Футбол
Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Политика
Зеленский надеется на встречу «нормандской четверки» в конце апреля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на проведение новой встречи в "нормандском формате" в конце апреля этого года.