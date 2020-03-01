Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

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