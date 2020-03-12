Нефть марки Brent, в свою очередь, потеряла около 5%, опустившись почти до $35 за баррель, стоимость WTI упала на 3%. На следующий день в Вашингтоне из-за коронавируса объявили режим чрезвычайной ситуации.

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

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