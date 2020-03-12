Энергетика
РБКСтоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США
Нефть марки Brent, в свою очередь, потеряла около 5%, опустившись почти до $35 за баррель, стоимость WTI упала на 3%. На следующий день в Вашингтоне из-за коронавируса объявили режим чрезвычайной ситуации.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы
Комсомольская правда01:58
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Комментарии
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Футбол
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Экономика
«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации
"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
Авто
«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada
Общество
В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы
Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Происшествия
В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок
Политика
Песков назвал новой для Кремля идею об обнулении сроков
Инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнуление президентских сроков на втором чтении законопроекта по поправкам в Конституцию, была новой для Кремля.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Финансы
Биржевой курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля
Курс российского рубля на торгах на Московской бирже продолжает снижаться. Евро, по состоянию на 12:00 мск, стоил 84,02 рубля (+1,8 рубля).
Армия и оружие
Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска
Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Спорт
«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса
Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело из-за того, что работник завода рассказал коллегам о гомосексуальности одного из сотрудников
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения информации о гомосексуальной ориентации жителя подмосковных Мытищ без его согласия.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Общество
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты
Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Политика
Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Здоровье
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Политика
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Общество
Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье
Употребление воды натощак утром позволяет буквально избавляться от вредных веществ, а также способствует делению мышечных клеток и клеток крови.