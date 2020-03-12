Энергетика

РБКРБКСтоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

Нефть марки Brent, в свою очередь, потеряла около 5%, опустившись почти до $35 за баррель, стоимость WTI упала на 3%. На следующий день в Вашингтоне из-за коронавируса объявили режим чрезвычайной ситуации.
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Цена на нефть снизилась на 4% после закрытия въезда в США для европейцев

Газета.Ru02:04

Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы

Комсомольская правда01:58

Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

Телеканал 360°вчера в 23:20

Заявление Трампа ударило по нефти и акциям

Вести.Ru01:08

Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Интерфакс00:47

Мировые цены на нефть снизились на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Говорит Москва01:50

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

РБКвчера в 22:32
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Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета 10 марта в 16:23
Футбол

ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»

Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Газета.Ru вчера в 05:51
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика

«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации

"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
Интерфакс вчера в 03:53
Авто

«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada

Говорит Москва 06:18
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы

Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.
КП - Санкт-Петербург 05:04
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N 10 марта в 08:35
Происшествия

В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок

СаратовБизнесКонсалтинг 05:05
Политика

Песков назвал новой для Кремля идею об обнулении сроков

Инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнуление президентских сроков на втором чтении законопроекта по поправкам в Конституцию, была новой для Кремля.
РБК 06:00
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 03:51
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Финансы

Биржевой курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

Курс российского рубля на торгах на Московской бирже продолжает снижаться. Евро, по состоянию на 12:00 мск, стоил 84,02 рубля (+1,8 рубля).
Псковская Лента Новостей 05:30
Армия и оружие

Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска

Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Взгляд.ру 06:19
Спорт

«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса

Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:30
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело из-за того, что работник завода рассказал коллегам о гомосексуальности одного из сотрудников

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения информации о гомосексуальной ориентации жителя подмосковных Мытищ без его согласия.
Новая газета 05:59
Космос

В ракетах «Протон-М» нашли дефекты

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Lenta.ru 10 марта в 20:37
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Известия 10 марта в 19:17
Общество

Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты

Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Российская газета 00:59
Политика

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
РБК вчера в 17:00
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Здоровье

На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Gorod48 10 марта в 03:26
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Интерфакс 03:59
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Общество

Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье

Употребление воды натощак утром позволяет буквально избавляться от вредных веществ, а также способствует делению мышечных клеток и клеток крови.
ToDay News Ufa 10 марта в 00:04
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