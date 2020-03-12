Экономика
КомпанияБиржи Азии обвалились на новостях о запрете въезда из Европы в США
Объявление президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну из Европы привели к обвалу на биржах Азии. Утром 12 марта местные индексы упали на 3-5%, пишет The Wall Street Journal. Самое существенное падение наблюдалось по японскому индексу Nikkei 225.
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
Путин наградил Вексельберга и Саввиди орденами Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденами Александра Невского председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и предпринимателя Ивана Саввиди.
Авто
Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa
Известное тюнинг-ателье Gemballa представило недавно разработанные эскизы обновленной версии Porsche 911.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Политика
Госдума одобрила поправки к Конституции
Сегодня депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к Конституции Российской Федерации.
Здоровье
Второй в истории пациент излечился от ВИЧ
Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз без лифчика пришла на шоу «Вечерний Ургант»
Подавляющее большинство зрителей остались уверенными, что дива пришла на передачу без лифчика — на фото слишком хорошо видно ее бюст.
Энергетика
В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ
Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Происшествия
В Киеве избили главврача Института рака
По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Общество
Госдума приняла закон об общероссийской минуте молчания 22 июня
Государственная дума приняла закон об общероссийской минуте молчания в День памяти и скорби, 22 июня.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева получила травму головы на отдыхе
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен на две недели из-за распространения коронавируса, сообщает Marca.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Представленная президенту Турции Реджепу Эрдогану информация об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.
Здоровье
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Шоу-бизнес
Айза Анохина дала Гуфу еще один шанс ради сына
Похоже, что женщина снова дала своему бывшему мужу Алексею Долматову (реперу Гуфу) шанс.
Политика
Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет разорвал с посольством России договоры аренды земельных участков для строительства новых помещений диппредставительства, передаёт «Укринформ».
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".