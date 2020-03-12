Объявление президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну из Европы привели к обвалу на биржах Азии. Утром 12 марта местные индексы упали на 3-5%, пишет The Wall Street Journal. Самое существенное падение наблюдалось по японскому индексу Nikkei 225.

Биржи Азии обвалились на новостях о запрете въезда из Европы в США

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