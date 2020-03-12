Энергетика
КомпанияЦены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы
Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.
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Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы
Комсомольская правда01:58
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