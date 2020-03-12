Энергетика

КомпанияКомпанияЦены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы

Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.
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Падение цен на нефть превысило 4,5% после запрета США на въезд из Европы

ПРАЙМ01:24

Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы

Комсомольская правда01:58

Мировые цены на нефть снизились на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

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Газета.Ru02:04

Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Интерфакс00:47

Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

Телеканал 360°вчера в 23:20

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

РБКвчера в 22:32
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