Энергетика

КомпанияКомпанияЦены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы

Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.
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Цена на нефть снизилась на 4% после закрытия въезда в США для европейцев

Газета.Ru02:04

Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы

Комсомольская правда01:58

Мировые цены на нефть снизились на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Говорит Москва01:50

Запрет США на въезд из Европы негативно повлиял на стоимость нефти

News.ru01:45

Падение цен на нефть превысило 4,5% после запрета США на въезд из Европы

ПРАЙМ01:24

Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Интерфакс00:47

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

РБКвчера в 22:32
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Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

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Сообщается, что все тесты показали отрицательные результат.
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На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
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В России выявили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.
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Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17

Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.
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В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса

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