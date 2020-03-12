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Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.
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Цена на нефть снизилась на 4% после закрытия въезда в США для европейцев

Газета.Ru02:04

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Интерфакс00:47

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

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