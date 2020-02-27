Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне
Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне. За баррель марки Brent давали чуть менее 47,5 долларов.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфаксвчера в 10:25
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Комментарии
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