Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне

Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне. За баррель марки Brent давали чуть менее 47,5 долларов.
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