Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне. За баррель марки Brent давали чуть менее 47,5 долларов.

Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне

Музыка Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения» Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

Технологии Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич сделал две передачи «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 4:6. Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом Два первых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Болгарии, однако образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию, чтобы окончательно подтвердить, действительно ли они болеют COVID-19, заявил на брифинге поздно вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.

Биатлон Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Политика Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Шоу-бизнес Иван Телегин познакомил Марию Гончар со своей матерью Известный российский спортсмен Иван Телегин, который получил травму и не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую избранницу Марию Гончар с матерью.