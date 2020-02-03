Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

Подробнее о событии

Цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу

Фонтанка.Ру02:52

Цена нефти усилила рост в ожидании дополнительного сокращения добычи ОПЕК+

ПРАЙМ06:17

Цены на нефть снижаются на новостях о падении спроса в Китае

Финмаркетвчера в 10:41

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

REGNUMвчера в 21:12

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:20

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфаксвчера в 00:44
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Газета.Ru 05:27
Происшествия

За скандалом с избиением липецкой школьницы последовало два увольнения

В Липецкой области несколько должностных лиц были уволены после скандала вокруг видеозаписи, на которой несколько школьниц из города Данкова избили младшеклассницу.
REGNUM 05:00
Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
RT на русском 06:45
Общество

Китай планирует выпустить облигации для борьбы с коронавирусом

«Китайский банк развития планирует выпустить до 14,25 млрд. юаней ($2,04 млрд.) однолетних специальных облигаций, чтобы собрать средства для борьбы с эпидемией коронавируса», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 04:06
Общество

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК 04:35
Общество

«Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов из Китая

В компании добавили, что сейчас поставки овощей и фруктов идут стабильно и в нужных объёмах, и предпосылок для подорожания нет.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 07:40
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 00:21
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Происшествия

Волгоградец избил врача и медсестру перинатального центра

Газета.Ru 06:30
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Сегодня же Владимир Путин посетит череповецкий Центр боевых искусств и, возможно, «школу будущего» — центр образования имени И.А. Милютина в Зашекснинском районе.
Gorodche.ru 02:59
Авто

«Мерседес» сообщил о проблемах с мотором на новой машине

Чемпионат 07:03
Политика

Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове

Интерфакс 07:28
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара показал новый складной смартфон

News.ru 06:40
Политика

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
РИА Новости 04:30
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Политика

Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву

RT на русском 04:15
Авто

Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей

Напомним, серийное производство первого российского электромобиля Zetta в Тольятти планировали начать в I квартале 2020 года.
Волга Ньюс 05:14
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Происшествия

Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок

Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Вечерняя Москва 03:16
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета вчера в 11:25
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер появились вместе впервые после расставания

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер впервые после расставания вместе появились на публике, сообщает Page Six.
Аргументы и Факты 05:30
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
News.ru 07:47
Общество

Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
Газета.Ru 07:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
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