с чего всё началось

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Цены на нефть упали в ходе торгов

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Общество 5 рублей в день выделили на школьное питание власти Омска Приказ, подписанный рукой первого заместителя министра образования Омской области Инны Илецкой, гласит, что из областного бюджета школьникам Омска на горячее питание будет выделено по 5 рублей в день.

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Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

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Общество Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17 3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.