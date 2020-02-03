Энергетика

ИзвестияИзвестияЦены на нефть упали в ходе торгов

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
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Цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу

Фонтанка.Ру02:52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

REGNUMвчера в 21:12

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:20

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Цена нефти усилила рост в ожидании дополнительного сокращения добычи ОПЕК+

ПРАЙМ06:17

Цены на нефть снижаются на новостях о падении спроса в Китае

Финмаркетвчера в 10:41

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфаксвчера в 00:44
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
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Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Газета.Ru 06:09
Экономика

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Lenta.ru 05:23
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда 02:41
Здоровье

В Иркутской области создан штаб по недопущению коронавируса

В Иркутской области создан межведомственный оперативный штаб, который будет курировать меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Областная газета (г. Иркутск) 04:15
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
Футбол

Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире.
Pravda.Ru 06:42
Общество

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК 04:35
Здоровье

В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Известия 07:29
Шоу-бизнес

Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться

Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Discover24 03:32
Наука

Ученые предложили технологию, которая может снизить стоимость высокоэффективных солнечных батарей

Naked Science 05:36
Общество

5 рублей в день выделили на школьное питание власти Омска

Приказ, подписанный рукой первого заместителя министра образования Омской области Инны Илецкой, гласит, что из областного бюджета школьникам Омска на горячее питание будет выделено по 5 рублей в день.
Твой Континент 06:55
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:01
Здоровье

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.
31 канал Челябинска 06:20
Политика

Путин назвал поведение экс-главы Чувашии «безобразием»

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в «Единой России» решили исключить губернатора из своих рядов.
НТВ 07:15
Энергетика

Новак видит на рынке нефти панические страхи из-за коронавируса

Ситуация с влиянием коронавируса на рынок будет оценена 4 февраля на заседании технического комитета ОПЕК+ в Вене, напомнил Новак.
ТАСС 07:03
Происшествия

За скандалом с избиением липецкой школьницы последовало два увольнения

В Липецкой области несколько должностных лиц были уволены после скандала вокруг видеозаписи, на которой несколько школьниц из города Данкова избили младшеклассницу.
REGNUM 05:00
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Армия и оружие

Американским БМП не хватило энергии для защиты

Российская газета 03:14
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Кино

Билл Мюррей снова попал в День сурка

Билл Мюррей воссоздал образ своего героя Фила Коннорса из фильма "День сурка" в специальном рекламном ролике автомобиля Jeep Gladiator.
ИА InterMedia 02 февраля в 15:46
Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
Lenta.ru 05:05
Общество

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Интерфакс 05:53
Общество

С 1 февраля увеличились размеры детских пособий и выплат

С 1 февраля 2020 года размеры пособий из федерального бюджета увеличены в 1,03 раза.
Гай.рф вчера в 01:15
Гаджеты

Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы

Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Актуальные Новости вчера в 12:13
Экономика

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБК 07:01
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