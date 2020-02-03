Энергетика
ИзвестияЦены на нефть упали в ходе торгов
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Здоровье
В Иркутской области создан штаб по недопущению коронавируса
В Иркутской области создан межведомственный оперативный штаб, который будет курировать меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Футбол
Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире.
Здоровье
В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Наука
Ученые предложили технологию, которая может снизить стоимость высокоэффективных солнечных батарей
Общество
5 рублей в день выделили на школьное питание власти Омска
Приказ, подписанный рукой первого заместителя министра образования Омской области Инны Илецкой, гласит, что из областного бюджета школьникам Омска на горячее питание будет выделено по 5 рублей в день.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Здоровье
В Челябинской области объявили эпидемию гриппа
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.
Политика
Путин назвал поведение экс-главы Чувашии «безобразием»
Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в «Единой России» решили исключить губернатора из своих рядов.
Энергетика
Новак видит на рынке нефти панические страхи из-за коронавируса
Ситуация с влиянием коронавируса на рынок будет оценена 4 февраля на заседании технического комитета ОПЕК+ в Вене, напомнил Новак.
Происшествия
За скандалом с избиением липецкой школьницы последовало два увольнения
В Липецкой области несколько должностных лиц были уволены после скандала вокруг видеозаписи, на которой несколько школьниц из города Данкова избили младшеклассницу.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
Американским БМП не хватило энергии для защиты
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Кино
Билл Мюррей снова попал в День сурка
Билл Мюррей воссоздал образ своего героя Фила Коннорса из фильма "День сурка" в специальном рекламном ролике автомобиля Jeep Gladiator.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Общество
С 1 февраля увеличились размеры детских пособий и выплат
С 1 февраля 2020 года размеры пособий из федерального бюджета увеличены в 1,03 раза.
Гаджеты
Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы
Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Экономика
ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России
ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.