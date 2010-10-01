Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

После сообщения о фактическом развале сделки ОПЕК+, к вечеру 6 марта цена на баррель нефти марки WTI опустилась до $41,23. Баррель североморской Brent опустился до $45,29.
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Мировые цены на нефть рухнули на 9-10% на фоне отказа России сократить нефтедобычу

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Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

REGNUM03:22

Апокалипсис рубля: 100 рублей за доллар становится реальностью

Свободная Пресса02:18
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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