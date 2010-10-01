Энергетика
REGNUMЦены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+
После сообщения о фактическом развале сделки ОПЕК+, к вечеру 6 марта цена на баррель нефти марки WTI опустилась до $41,23. Баррель североморской Brent опустился до $45,29.
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Мировые цены на нефть рухнули на 9-10% на фоне отказа России сократить нефтедобычу
Эхо Москвывчера в 16:01
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Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира
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Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
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Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
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В Москве первый заболевший коронавирусом выписан из больницы
В Москве выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом, сообщает Оперативный штаб столицы. Отмечается, что мужчина полностью здоров.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт
В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Общество
Снежные зимы в центре России исчезнут
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей для врачей на выявление рака
Кабинет министров России выделил 1,2 млрд рублей для стимуляции денежных выплат и надбавок медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.
Здоровье
При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек
Худший вариант предусматривает гибель 68 млн человек по всему миру. При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
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Невестка Елены Малышевой узнала о смерти матери в роддоме
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«Динамо» и «Тамбов» объявили состав на матч РПЛ
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Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
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Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.