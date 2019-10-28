Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦены на нефть усилили снижение на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в понедельник днём увеличили темпы снижения из-за опасений вокруг прогнозов по спросу на этот вид сырья, риски связаны со слабыми статданными из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:31

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:04

Цены на нефть снижаются, Brent стремится вниз к $61 за баррель

Росбалт03:23

Будущие сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ остаются ключевой темой для рынка нефти - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:25

Нефть дешевеет на данных от API об увеличении запасов в США

ПРАЙМ01:17

Цены на нефть снижаются из-за сигналов роста запасов в Кушинге

News.ru02:34

API сообщил о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США

Саминвестор01:12
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Технологии

Одноразовую посуду из крахмала создали в России

Aobe.ru вчера в 14:42
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

РБК вчера в 22:52
Общество

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Здоровье

В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пенсионеров

Министр труда и соцразвития региона Ярослав Фролов рассказал, что совместно с Минздравом НСО ведется подготовительная работа по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами.
RuNews24.ru 02:48
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Наука

Российские учёные приблизились к интеграции кремниевой электроники

REGNUM 04:26
Происшествия

Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26

Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
REGNUM 03:16
Происшествия

В Твери опрокинулся пассажирский автобус

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.
ТАСС 04:35
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Общество

«Магнит» превратит свои гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы "Магнит" переделает "большие коробки" в городах площадью 2,5-3 тыс. кв. м (то есть магазины "Семейный плюс").
Интерфакс вчера в 12:03
Политика

Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Общество

В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников

В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
9111.ru вчера в 04:41
Авто

Mercedes-Benz сертифицировал электрокроссовер EQC для России

Коммерсантъ 04:39
Футбол

Выбор сделан: Моуринью определился с местом продолжения карьеры

Согласно информации источника, 56-летний наставник собирается возобновить карьеру в английской Премьер-лиге.
Евро-футбол.ру 03:14
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки - "Яндекс.Станцию Мини", а также получит ее бесплатно взамен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Экономика

Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия

В Томске столкнулись маршрутный автобус и пожарная машина

ТАСС 04:38
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Общество

Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество

Российский университет уличили в лженаучных тестах на детях

Российский негосударственный университет «Синергия» уличили в снятии отпечатков пальцев школьников без разрешения родителей.
Lenta.ru вчера в 22:49
Как работают Яндекс.Новости?
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