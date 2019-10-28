Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦены на нефть усилили снижение на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в понедельник днём увеличили темпы снижения из-за опасений вокруг прогнозов по спросу на этот вид сырья, риски связаны со слабыми статданными из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:31

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:04

Нефть дешевеет на возвращении торговых рисков

ПРАЙМ06:18

Цены на нефть снижаются, Brent стремится вниз к $61 за баррель

Росбалт03:23

Цены на нефть снижаются из-за сигналов роста запасов в Кушинге

News.ru02:34

API сообщил о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США

Саминвестор01:12

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на декабрь на Лондонской нефтяной бирже 30 октября в 12:10 MSK составил $61.28 за баррель

АК&М05:30
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Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Происшествия

В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами

По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.
Lenta.ru 07:05
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Авто

Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время тестов

Европейское подразделение Ford готовится заменить Mondeo, S-Max и Galaxy одной универсальной моделью в стиле кроссовера, и фотошпионам удалось снять то, что похоже на ее замаскированный прототип.
SpeedMe 03:24
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз

Солдата Рамиля Шамсутдинова, который убил восемь сослуживцев, заставляли драить туалет, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз.
Русская Планета 06:40
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Технологии

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ вчера в 17:41
Происшествия

ВС отменил приговор осужденному с подброшенными наркотиками

Президиум Верховного суда отменил приговор москвичу Александру Борисову, осужденному на четыре года по делу о хранении наркотиков.
Московский Комсомолец 06:56
Происшествия

В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
RT на русском 05:16
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество

Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы

«В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.
Известия 06:26
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Общество

Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
Российская газета 06:12
Общество

Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Lenta.ru 06:18
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru вчера в 11:29
Общество

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Гаджеты

До конца 2020 года в Южной Корее начнётся массовое производство памяти ReRAM

WeeBit Nano Как заявляют в WeeBit Nano, некий южнокорейский лидер полупроводникового производства готов начать массовый выпуск памяти ReRAM (или продуктов с памятью ReRAM в виде встраиваемых массивов) ещё до конца 2020 года.
3DNews 02:23
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
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