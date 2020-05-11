Мировые цены на нефть ускорили темпы роста во вторник вечером на росте надежд на стабилизацию ситуации на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть ускорили темпы роста в ожидании стабилизации рынка сырья

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