Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

РЕН ТВ03:21

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

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Цена нефти Brent снижалась до $29,35

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Цены на нефть незначительно растут после падения по итогам предыдущей сессии

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Цены на нефть стабилизировались ниже отметки 30 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

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Цена нефти Brent превысила $31 на новостях о сокращении добычи саудитами

РБКвчера в 09:07
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Комментарии

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К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр

Pravda.Ru вчера в 10:29
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе

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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru вчера в 09:44
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Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID — 19

По данным экспертов, Россия вышла на второе место в мире за весь период пандемии. Страна обогнала Великобританию и Испанию.
Моя Москва.онлайн 04:48
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

В Петербурге более 20 ТЦ проверили на соблюдение режима самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербург 04:44
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Общество

За сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом в России

Умерли в стране за сутки 107 человек, у кого был ранее выявлен коронавирус. Накануне в России было выявлено 11 656 новых случаев.
LentaChel.ru 03:59
Общество

Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения

Беглов отметил, что на продление ограничений есть причина – «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки».
Gazeta.SPb вчера в 16:01
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Происшествия

В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека

Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM 10 мая в 03:11
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Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
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Политика

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.
Lenta.ru 10 мая в 10:08
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Кино

Онлайн-кинотеатр Okko впервые покажет мультфильм «Викинг Вик»

iReactor 03:27
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Происшествия

Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух пассажиров московских рейсов, прибывших на Сахалин, всего в регионе выявлено 43 зараженных, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
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Происшествия

На берегу водоёма в Калининграде нашли тело 43-летнего мужчины

На берегу водоёма в садовом обществе «Чайка» в Калининграде нашли тело мужчины.
Калининград.Ru 03:19
Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
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Происшествия

Таможенники перекрыли утечку данных из баз ФТС

Таможенники перекрыли канал передачи незаконно полученных сведений из баз данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
ТАСС 04:32
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
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Кино

Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.
REGNUM вчера в 14:19
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Политика

Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой

США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия вчера в 21:10
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Общество

Путин решил вернуть самозанятым уплаченные налоги за 2019 год

Путин предложил вернуть уплаченные налоги зарегистрированным самозанятым гражданам, которые имеют такой статус официально и состоят на учёте в ФНС.
Южный Федеральный 02:32
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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