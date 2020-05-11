Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:43

Цены на нефть стабилизировались ниже отметки 30 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:22

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

News.ru02:05

Нефть Brent выросла до 29,71 долларов за баррель

Финансовая газета02:26

Цена нефти Brent снижалась до $29,35

ТАССвчера в 14:39

Цена нефти Brent превысила $31 на новостях о сокращении добычи саудитами

РБКвчера в 09:07
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Общество

Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми

РЕН ТВ вчера в 10:57
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Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
33
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
355
Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
72
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
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Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
РИА Новости вчера в 11:16
Транспорт

Законопроект об индивидуализации ОСАГО прошел II чтение Госдумы

Москва, 12 мая 2020, 13:24 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию тарифов ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
REGNUM 06:24
Общество

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
2,5K
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
32
Политика

Володин рассказал о состоянии заболевших COVID-19 депутатов Госдумы

Два депутата Госдумы, ранее заболевшие COVID-19, все еще находятся в больнице, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
РИА Новости 05:26
1
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
289
Общество

Нидерланды продали Украине предназначенный к утилизации картофель

Ранее сообщалось, что в Нидерландах и Бельгии скопились более двух миллионов тонн картофеля из-за эпидемии коронавируса, которая остановила работу большинства предприятий по производству картошки фри.
Российская газета 03:59
4
Шоу-бизнес

Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков

Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
3
Политика

В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
30
Политика

Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
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Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
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Политика

На Украине Зеленского назвали слабаком

Президентом Украины Владимиром Зеленским управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур.
Известия вчера в 20:51
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Происшествия

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
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Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
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Авто

В Калининграде начали собирать BMW X6 нового поколения

С конвейера калининградского завода «Автотор» сошли первые кроссоверы BMW X6 третьего поколения (G06).
110km.ru 06:11
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Кино

Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах

Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах.
News.ru 06:23
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