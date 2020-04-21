Энергетика

ПримаПримаМировые цены на нефть упали ниже нуля

Мировые цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля. Ночью американцы отпускали баррель за 3-8 долларов.
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Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн

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Компания Nubia представила смартфон Nubia Play 5G

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Общество

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Ведомости вчера в 15:14
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Энергетика

Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI

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Российская газета вчера в 13:19
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Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»

В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
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Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 20 апреля в 15:39
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Гаджеты

Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S

Компания Xiaomi начала продажи нового электросамоката Scooter 1S за $282 Новый самокат представляет собой обновленную версию предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Экономика

Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти

Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

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Религия

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
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Происшествия

Автомобиль провалился под лёд на Байкале

В Ольхонском районе произошел частичный провал под лёд автомобиля Toyota. Установлено, что двое мужчин заехали на рыбалку два дня назад.
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

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Армия и оружие

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В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 19 апреля в 05:12
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Экономика

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Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
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Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
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Экономика

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Общество

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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

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Piter.tv вчера в 06:14
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Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

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В случае если у гарантированных поставщиков и других субъектов в жилищно-коммунальном хозяйстве не окажется инструментов, чтобы стимулировать людей платить за «коммуналку», то кассовые разрывы поставщиков до конца 2020 года могут достигнуть 500 миллиардов рублей.
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Общество

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса.
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