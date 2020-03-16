Коронавирус
ТАССЦены на нефть выросли более чем на 5% после падения
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года и апрельского фьючерса нефти WTI росла на торгах в 4:00 мск более чем на 5% после падения накануне - до $31,23 за баррель и $30,21 соответственно, свидетельствуют данные торгов.
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Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса
Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Политика
Зеленский попросил у бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским бизнесменам с просьбой выделить около $500 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Политика
Медведев выводит партию против коронавируса
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев изменил тему заседания бюро высшего совета партии.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны
С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса
Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Общество
В сахалинской думе обсудили очень простой закон
Конкретно речь идет об опеке над недееспособными взрослыми.
Футбол
Состав «Ливерпуля» назван самым дорогим в мире
Состав «Ливерпуля» назван самым дорогим в мире Организация CIES Football Observatory, учрежденная Международной федерацией футбола (FIFA) и швейцарским Университетом Невшателя, обнародовала рейтинг клубов, обладающих наиболее дорогим составом в мире.
Общество
Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ
Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что объединение предлагает обеспечивать листами временной нетрудоспособности россиян, имеющих детей-школьников.
Общество
В Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
Общество
Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.
Общество
Актёр из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом
Экономика
Еврогруппа применит фискальные меры в размере около 1% ВВП для поддержки экономики
Министры финансов стран еврозоны заявили в понедельник, что блок до сих пор использовал фискальный стимул в размере 1% от своего валового внутреннего продукта, чтобы помочь экономике справиться с последствиями эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Россия и Турция провели первое совместное патрулирование в Идлибе
Военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Общество
Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса
Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Экономика
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Политика
Мэр Иркутска добровольно ушел в отставку
Дума Иркутска на внеочередном заседании во вторник приняла добровольную отставку мэра города Дмитрия Бердникова.
Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.