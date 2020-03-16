Коронавирус

ТАССТАССЦены на нефть выросли более чем на 5% после падения

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года и апрельского фьючерса нефти WTI росла на торгах в 4:00 мск более чем на 5% после падения накануне - до $31,23 за баррель и $30,21 соответственно, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть подросли

Lenta.ruвчера в 22:31

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Газета.Ruвчера в 21:47

Цены на нефть восстанавливаются после падения

Ведомостивчера в 22:31

Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

ТАССвчера в 23:20

Мировые цены на нефть снова пошли в гору

Телеканал 360°вчера в 22:15

Стоимость нефти обновила четырехлетний минимум

Коммерсантъвчера в 10:47

Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 09:42
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Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
ТАСС 00:18
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Общество

Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Накануне.Ru 15 марта в 18:26
Политика

Зеленский попросил у бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским бизнесменам с просьбой выделить около $500 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса.
РБК вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец 15 марта в 09:02
Политика

Медведев выводит партию против коронавируса

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев изменил тему заседания бюро высшего совета партии.
Независимая газета вчера в 13:44
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Политика

Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны

С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Российская газета вчера в 17:38
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса

Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
РИАМО вчера в 10:29
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
Общество

В сахалинской думе обсудили очень простой закон

Конкретно речь идет об опеке над недееспособными взрослыми.
Сахалин.Инфо вчера в 03:34
Футбол

Состав «Ливерпуля» назван самым дорогим в мире

Состав «Ливерпуля» назван самым дорогим в мире Организация CIES Football Observatory, учрежденная Международной федерацией футбола (FIFA) и швейцарским Университетом Невшателя, обнародовала рейтинг клубов, обладающих наиболее дорогим составом в мире.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Общество

Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что объединение предлагает обеспечивать листами временной нетрудоспособности россиян, имеющих детей-школьников.
Вечерняя Москва вчера в 23:57
Общество

В Самарской области обнаружен коронавирус

В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
SamRU.ru вчера в 09:55
Общество

Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram

Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.
РИА Новости вчера в 21:12
Общество

Актёр из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом

News.ru вчера в 20:41
Экономика

Еврогруппа применит фискальные меры в размере около 1% ВВП для поддержки экономики

Министры финансов стран еврозоны заявили в понедельник, что блок до сих пор использовал фискальный стимул в размере 1% от своего валового внутреннего продукта, чтобы помочь экономике справиться с последствиями эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Армия и оружие

Россия и Турция провели первое совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.
RT на русском вчера в 06:13
Политика

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК вчера в 06:32
Общество

Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 01:05
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 15 марта в 10:44
Экономика

Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском вчера в 10:04
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 15 марта в 08:56
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com вчера в 13:11
Политика

Мэр Иркутска добровольно ушел в отставку

Дума Иркутска на внеочередном заседании во вторник приняла добровольную отставку мэра города Дмитрия Бердникова.
Интерфакс 00:41
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 09:40
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине

Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Народные новости вчера в 17:18
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