Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года и апрельского фьючерса нефти WTI росла на торгах в 4:00 мск более чем на 5% после падения накануне - до $31,23 за баррель и $30,21 соответственно, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

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