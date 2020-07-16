Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
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Решение ОПЕК+ снизить ограничение добычи на 1,9 млн баррелей 9,6 млн в июле приведет к стабилизации цен в диапазоне $40–50 за баррель, считают эксперты. Они отмечают, что если бы страны ОПЕК+ оставили сокращение добычи на прежних уровнях, то могли бы уступить доли на рынке другим производителям.В источнике
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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
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