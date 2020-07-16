Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Newvz.ruNewvz.ru

Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

Решение ОПЕК+ снизить ограничение добычи на 1,9 млн баррелей 9,6 млн в июле приведет к стабилизации цен в диапазоне $40–50 за баррель, считают эксперты. Они отмечают, что если бы страны ОПЕК+ оставили сокращение добычи на прежних уровнях, то могли бы уступить доли на рынке другим производителям.В источнике
Подробнее о событии

Россия оказалась нарушителем сделки ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 09:55

Новости на «России 24». Эталон поведения: нефть и рубль взвешенно восприняли решение ОПЕК+

Вести.Ruвчера в 08:08

Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель

Известиявчера в 19:30

Рынок не увидел угрозы в новом соглашении ОПЕК+: нефть будет стремиться к $50

ПРАЙМвчера в 05:52

ОПЕК+ начала осторожно увеличивать добычу

Коммерсантъ15 июля в 14:16

Мексика в июле завершила участие в соглашении ОПЕК+

ТАСС15 июля в 12:29

Участники сделки по сокращению нефтедобычи собираются обсудить пересмотр некоторых параметров соглашения

Эхо Москвы15 июля в 01:06
Реклама
Реклама

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК22:51
136

Житель Томари за выращивание конопли получил обязательные работы

Томаринским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Томари по части 1 статьи 228 (незаконное хранение наркотического средства), части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере конопли).
Сахалин.Инфо22:10
Реклама
Реклама

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК21:49
100

Мизулина внесла поправку «о выросшей в перинатальном центре девочке»

В пакете законопроектов, которые вносят изменения в Семейный кодекс, оказалась поправка, которая была внесена туда после скандала с пятилетней девочкой, которая всю жизнь прожила в перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера, заметил РБК.
РБКвчера в 12:23
Реклама

Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости20:49
8

Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19

По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
Известия21:44
Реклама

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известиявчера в 22:49
271
Реклама

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъвчера в 13:52
3,4K

Глава минздрава Омской области прокомментировала увольнения главврачей

Напомним, на минувшей неделе стало известно об увольнении сразу двух главврачей омских медучреждений — главврач омской городской больницы №3 Сергей Трифонов покинул должность по собственному желанию, как и руководитель городской больницы №9 Дмитрий Ларькин.
RuNews24.ruвчера в 11:08
22
Реклама
Реклама
Реклама