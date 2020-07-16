Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть развернулись вниз после роста в среду

Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.
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Котировки нефти развернулись вниз после роста в среду

Интерфакс01:36

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель

Известиявчера в 19:30

Новости кризиса 16 июля: ВВП упал на 10%, россияне снова стали брать кредиты

URA.Ru00:00

Цена нефти начала расти на фоне сообщений о наращивании добычи странами ОПЕК+

RuNews24.ruвчера в 15:38

Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

Комсомольская правдавчера в 14:02

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

РБКвчера в 11:22
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Экономика

Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой

Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 14 июля в 05:43
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест Фургала

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:20
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Общество

Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике

Газета.Ru 03:18
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Общество

Турция сохранит собор Святой Софии объектом всемирного наследия

Радио Sputnik 04:18
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
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Политика

В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2»

Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток–2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта.
Известия 04:28
Армия и оружие

Азербайджан сбил армянский беспилотник

Piter.tv 05:01
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Политика

Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню

Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

В Бурятии у восьми человек, принимавших участие в съемках клипа у хребта Хамар-Дабан, выявили коронавирус.
РБК 03:03
10
Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
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Происшествия

В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку

По информации ведомства, вечером во вторник в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая гостит со своей семьей у родственников в селе Сосновка Руднянского района, и сообщила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
РИА Новости вчера в 12:07
14
Общество

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:56
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Здоровье

В Пензе откроют центр амбулаторной онкопомощи

Пенза-Обзор 03:45
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком

Доля стоящих на учёте более пяти лет свидетельствует о выживаемости онкологических больных, рассказал NEWS.ru президент Противоракового общества России Давид Заридзе.
News.ru вчера в 17:00
Футбол

Брянское «Динамо» стартует в ФНЛ матчем с «Химками»

БрянскToday 04:50
Армия и оружие

США обвинили ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН

Ранее ЧВК «Вагнер» обвиняли в применении химического оружия в Ливии.
Новые Известия 03:14
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
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