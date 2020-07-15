Энергетика
Newvz.ruЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
Решение ОПЕК+ снизить ограничение добычи на 1,9 млн баррелей 9,6 млн в июле приведет к стабилизации цен в диапазоне $40–50 за баррель, считают эксперты. Они отмечают, что если бы страны ОПЕК+ оставили сокращение добычи на прежних уровнях, то могли бы уступить доли на рынке другим производителям.
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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Известия15 июля в 19:30
Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу. Что будет с ценами на нефть и рублем?
Forbes15 июля в 12:24
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Подмосковная команда, занявшая второе место в Футбольной национальной лиге, решила не становиться участником соревнований РПЛ.
Вести.Ru 04:54
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Происшествия
Стали известны детали убийств из дела Фургала
В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 02:51
Футбол
«Рубин» отдал защитника Степанова в аренду «Ротору»
Sport24.ru 02:15
Происшествия
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Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
Политика
Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Здоровье
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 17 июля 2020, 10:44 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Финансы
Банк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки.
ФАН вчера в 21:53
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Политика
Песков назвал Путина самым влиятельным политиком в мире
Президент России Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире. Об этом 17 июля заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
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«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
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Здоровье
В Ульяновской области за неделю снизилась летальность от коронавируса
По данным мониторингового центра по ситуации с коронавирусом (ИЦК), за неделю процент летальных случаев от общего числа выявленных заболевших в регионе снизился и составил 0,75%.
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Общество
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Коммерсантъ 15 июля в 16:55
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Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
Apple осенью представит обновление для iOS 14. В операционной системе появится эмодзи с изображением матрешки.
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Шоу-бизнес
Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды.
Live24 вчера в 04:42
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
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Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском вчера в 18:07