Энергетика
РБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Известиявчера в 19:30
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика
Германия заявила об угрозах со стороны России
Эксперты утверждают: в ЕС, прежде всего в странах Балтии и в Польше, постоянно звучат заявления о якобы угрозе, исходящей со стороны России, агрессивной политике и необходимости укрепления восточного фланга НАТО.
Экспресс газета 14 июля в 13:19
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Александр Домогаров завершил сотрудничество с МХАТом им. Горького
Life.ru вчера в 12:15
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч
За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:33
Общество
Глава центра Гамалеи поделился ощущениями от привитой вакцины
Как сообщалось, в среду из госпиталя имени Бурденко была выписана первая группа добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи.
Вести.Ru 03:36
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Экономика
Более 2 трлн рублей выделено на развитие Дальнего Востока до 2024 года
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 трлн рублей на нужды макрорегиона до 2024 года.
RT на русском 02:24
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае
По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.
Интерфакс 03:29
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Менее 600 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Еще 531 человек заразился в Москве коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба.
Росбалт 03:32
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Экономика
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович ответила хейтерам
Напомним, недавно стало известно о романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным.
RuNews24.ru 02:48
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости вчера в 03:08
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
После мартовского обновления прошивки EMUI 10.1 для смартфонов линейки Huawei P40, компания постепенно дополняет список устройств.
Anonsens 03:24
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
Компания Aerosoft, которая займётся выпуском физических копий Microsoft Flight Simulator, рассказала, что коробочная версия выйдет на 10 DVD-дисках.
3DNews 02:11
Гаджеты
IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте
MobiDevices вчера в 03:15
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Здоровье
В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%
Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Футбол
Тренер «Крыльев Советов»: с «Краснодаром» у нас отобрали чистый гол
У футболистов "Крыльев Советов" отобрали чистый гол в матче 29-го тура чемпионата России против "Краснодара", считает главный тренер самарского клуба Андрей Талалаев.
РИА Новости вчера в 14:10