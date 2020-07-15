С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективная квота по сокращению в следующем месяце составит примерно 8,2 миллиона баррелей в день, учитывая компенсации отставания некоторых стран по сокращению в мае.

Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

Футбол Спартак — Ахмат 3:0 Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.

Экономика Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды. 8

Гаджеты Apple выпустила новую версию iOS 13.6 Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6. 2

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 74

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 241

Армия и оружие Sohu: Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США Между США и Россией может разгореться жесткая конкуренция за право обладания важнейшей военной базой Камрань на берегу Южно-Китайского моря.

Космос Китайский зонд «Чанъэ-4» проснулся на 20-й лунный день Китайский лунный зонд «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» возобновили свою работу на 20-й лунный день на обратной стороне Луны, сообщает 15 июля агентство Синьхуа. 3

Футбол Семак ответил на слова Федуна о судействе Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который обвинил российский судейский корпус в чрезмерной необъективности в адрес его команды и лояльности по отношению к действующим чемпионам России. 1

Политика В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев. 4

Авто В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander Судя по фото, которое опубликовал пользователь creative0311 в социальной сети Twitter, с точки зрения облика новый Outlander практически полностью "копирует" концепт Engelberg Tourer, представленный в 2019 году. 9

Здоровье Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество «Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко. 4

Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 175

Спорт Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси 16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.

Недвижимость В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77% После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 2