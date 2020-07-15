Энергетика
Комсомольская правдаЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективная квота по сокращению в следующем месяце составит примерно 8,2 миллиона баррелей в день, учитывая компенсации отставания некоторых стран по сокращению в мае.
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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
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Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
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