Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективная квота по сокращению в следующем месяце составит примерно 8,2 миллиона баррелей в день, учитывая компенсации отставания некоторых стран по сокращению в мае.
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Российский спортсмен, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев записал видео для татарской делегации на турнире UFC в Абу-Даби и разместил его в своем "Инстаграме".
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Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений

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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.
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Kia начала производить в России новую модель K5

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Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

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