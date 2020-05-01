Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. В течение действия сделки (до мая 2022 года) страны будут постепенно наращивать добычу.

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 840

Здоровье Эксперт Минздрава спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. 11

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 286

Экономика Борьба с безработицей любой ценой выйдет России боком Люди в России сели дома на карантин, лишились половины или даже большей части своего дохода, но они не могут обратиться за пособием, потому что официально они не являются безработными.

Здоровье Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ. 3

Гаджеты Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии. 7

Политика Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум». 9

Происшествия В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.

Политика Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии. 155

Музыка К 180-летию Чайковского вышел уникальный бокс-сет с записями композитора 1 мая вышел новый цифровой релиз Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского — уникальные записи симфоний П.И. Чайковского.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 20

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии. 272

Технологии Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. 16

Общество Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса. 19

Шоу-бизнес Бабкина рассказала, как переболела пневмонией Артистка отметила, что болезнь для нее оказалась сложным испытанием. По словам Бабкиной, она никому не желает через это пройти. 317