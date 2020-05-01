Энергетика
РБКЦены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. В течение действия сделки (до мая 2022 года) страны будут постепенно наращивать добычу.
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Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Здоровье
Эксперт Минздрава спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости 15:39
Происшествия
На жителя Одесской области завели уголовное дело из-за флага СССР
На 52-летнего жителя Одесской области завели уголовное дело из-за того, что в честь 1 мая он вывесил на своем доме флаг СССР.
Ридус 10:58
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Экономика
Борьба с безработицей любой ценой выйдет России боком
Люди в России сели дома на карантин, лишились половины или даже большей части своего дохода, но они не могут обратиться за пособием, потому что официально они не являются безработными.
Profinance.ru 15:35
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ.
Lenta.ru 18:11
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere
Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии.
Faktom 13:13
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 17:46
Политика
Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы
Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
Происшествия
В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов
В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.
RT на русском вчера в 14:35
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 07:04
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Музыка
К 180-летию Чайковского вышел уникальный бокс-сет с записями композитора
1 мая вышел новый цифровой релиз Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского — уникальные записи симфоний П.И. Чайковского.
Культуромания вчера в 14:29
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone добавят режим для двух игроков
Cyber.sports.ru 13:59
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Технологии
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru 16:49
Политика
В Сербии с 7 мая отменят чрезвычайное положение — президент
Принято решение об отмене чрезвычайного положения в Сербии с 7 мая, заявил 3 мая сербский президент Александр Вучич, передает телеканал Pink.
ИА Красная Весна 16:11
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
Общество
Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:13
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как переболела пневмонией
Артистка отметила, что болезнь для нее оказалась сложным испытанием. По словам Бабкиной, она никому не желает через это пройти.
АБН вчера в 10:29
Происшествия
Здание облправительства «заминировали» в Калининграде
В Калининграде поступило анонимное сообщение о "минировании" здания правительства, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Общество
Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.
Известия 12:23
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15