Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

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