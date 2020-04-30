Энергетика

РБКРБКЦены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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Нефть стала дорожать после вступления в силу сделки ОПЕК+

Телеканал 360°02:23

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

РБК01:17

Нефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 11:33

Нефтяные котировки пошли вверх в связи со вступлением в силу новой сделки ОПЕК+

Эхо Москвы01:31

Цена нефти уверенно растет в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+

Аргументы и Фактывчера в 12:46

Нефть дорожает в день вступления в силу новой сделки ОПЕК+

РИА Новости00:35

Нефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Интерфаксвчера в 11:19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:05, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla

30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru вчера в 11:20
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Здоровье

Врач перечислила диеты, повышающие риск заражения коронавирусом

В период самоизоляции необходимо придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, пояснила диетолог.
РИА Новости вчера в 20:23
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

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РБК вчера в 18:55
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Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.
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Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:17
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Трамп пригрозил наказать Китай за коронавирус новыми пошлинами

Глава Белого дома даже пригрозил ввести новые санкции против Пекина в виде дополнительных торговых пошлин.
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В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
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Происшествия

Из Покровской больницы уволились четыре врача. Им сразу нашли замену

Сразу четыре врача 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге подали заявления об увольнение.
Мегаполис онлайн 02:57
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Здоровье

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 29 апреля в 07:28
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Политика

США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
Ридус вчера в 17:56
Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой вчера в 05:58
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Политика

Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 1 мая 2020, 06:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:28
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
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Футбол

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Российский нападающий ЦСКА Денис Давыдов покинул софийский клуб.
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Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
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Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

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Заседание межправкомиссии Россия-Иран могут перенести, заявил торгпред

Заседание межправкомиссии (МПК) России и Ирана может пройти в июне, однако возможен перенос мероприятия на более поздний срок в 2020 году, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин.
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Армия и оружие

NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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Экономика

Куда вкладывать деньги в кризис

Совпавшие по времени пандемия коронавируса и резкое падение цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ и глобального снижения спроса на сырье заметно ударили по показателям российского фондового рынка и акциям отдельных компаний.
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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
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На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
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