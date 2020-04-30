Энергетика
РБКЦены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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Цена нефти уверенно растет в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+
Аргументы и Фактывчера в 12:46
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Комментарии
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Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla
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CyberSport.ru вчера в 11:20
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В период самоизоляции необходимо придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, пояснила диетолог.
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Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
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Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
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Бомбардир.ру вчера в 16:40
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:17
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Глава Белого дома даже пригрозил ввести новые санкции против Пекина в виде дополнительных торговых пошлин.
НТВ 02:45
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Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:58
Происшествия
Из Покровской больницы уволились четыре врача. Им сразу нашли замену
Сразу четыре врача 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге подали заявления об увольнение.
Мегаполис онлайн 02:57
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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
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Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 29 апреля в 07:28
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
Политика
США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса
Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
Ридус вчера в 17:56
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Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой вчера в 05:58
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 06:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:28
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
Футбол
Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
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Матч ТВ вчера в 15:07
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Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
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Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
Экономика
Заседание межправкомиссии Россия-Иран могут перенести, заявил торгпред
Заседание межправкомиссии (МПК) России и Ирана может пройти в июне, однако возможен перенос мероприятия на более поздний срок в 2020 году, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News вчера в 03:10
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика
Куда вкладывать деньги в кризис
Совпавшие по времени пандемия коронавируса и резкое падение цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ и глобального снижения спроса на сырье заметно ударили по показателям российского фондового рынка и акциям отдельных компаний.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Piter.tv вчера в 06:53
Общество
На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники
В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета вчера в 09:34