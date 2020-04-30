Энергетика
РБКЦены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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Цена нефти уверенно растет в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+
Аргументы и Фактывчера в 12:46
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Из Покровской больницы уволились устроившие бунт врачи
Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео.
Московский Комсомолец 04:38
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«Авангард» объявил об уходе хоккеиста Войнова
RT на русском 04:26
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом
Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
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РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В Новокузнецке за сутки выявлено 11 новых заболевших коронавирусом
В Новокузнецке произошёл скачок числа заболевших коронавирусной инфекцией: за сутки COVID-19 подтвердился у 11 человек.
Газета Кемерова 02:50
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Фото: kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, тесты дали положительный результат.
Legal.Report вчера в 12:53
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Общество
За сутки у 232 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
Уральский меридиан 03:45
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
ToDay News Ufa вчера в 16:30
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
Общество
Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников
В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
Здоровье
41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае
Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
Kursk.com 02:30
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
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Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru вчера в 19:32
Технологии
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
Здоровье
В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.
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Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
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Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество
За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 04:18
Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
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Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году
Cyber.sports.ru вчера в 18:49
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15