Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Здоровье Из Покровской больницы уволились устроившие бунт врачи Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео. 140

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 273

Происшествия В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. 1

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 915

Политика Премьер Мишустин заразился коронавирусом Фото: kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, тесты дали положительный результат. 65

Общество Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники. 66

Здоровье 41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края. 65

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Здоровье В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2 Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 27

Шоу-бизнес Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru. 16