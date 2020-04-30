Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+. Днем ранее на закрытии торгов на Московской бирже стоимость июльских фьючерсов составила 26,74 доллара за баррель.

Нефть марки Brent подорожала на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+

Политика В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства. 2,7K

Политика Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн. 4

Общество В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. 137

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,7K

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 475

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 456

Общество За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом За прошедшие сутки в России выявлены 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. 85

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,5K

Общество В России зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.