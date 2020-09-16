По состоянию на 07:37 по московскому времени цена барреля нефти Brent увеличилась на 1,5%, до $41,15. Баррель нефти WTI торгуется по $38,96, её стоимость выросла на 1,8%, сообщает РИА Новости. По данным API, на прошлой неделе запасы нефти в США снизились на 9,5 млн баррелей.