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Цены на нефть выросли на новостях о снижении запасов в США

По состоянию на 07:37 по московскому времени цена барреля нефти Brent увеличилась на 1,5%, до $41,15. Баррель нефти WTI торгуется по $38,96, её стоимость выросла на 1,8%, сообщает РИА Новости. По данным API, на прошлой неделе запасы нефти в США снизились на 9,5 млн баррелей.В источнике
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Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 4 сентября по 11 сентября на 4389 тыс. баррелей, бензина - упали на 381 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:31
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

ГЛАС.RUвчера в 11:04
News.ru

Цены на нефть выросли на новостях о снижении запасов в США

News.ruвчера в 01:26
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что означает недельный рост добычи нефти в США

ПРАЙМвчера в 13:29
REGNUM

Рост цен на нефть будет недолгим — PVM

REGNUMвчера в 14:02
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Интерфаксвчера в 01:44
Финансовая газета

Нефть поднялась выше 41 доллара из-за урагана в США

Финансовая газетавчера в 10:00

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.
Что происходитвчера в 16:39
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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СК возбудил дело после пожара в клинике Красноярска

«По данному факту следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении.
ФедералПресс20:14

Разработан новый метод синтеза искусственных твердотельных кристаллических структур

Исследователи, доктор Люси Пикап (Саутгемптон), доктор Хельги Сигурдссон (Саутгемптон и Сколтех), профессор Янне Руостекоски (Ланкастер) и профессор Павлос Лагудакис (Сколтех и Саутгемптон), преодолели эту проблему, разработав новый метод создания изображений произвольной формы и перепрограммируемые искусственные решетки с использованием только структурированного лазерного света.
ГЛАС.RUвчера в 07:43

Глава МИД Китая заявил о «прочной как скала» сплоченности с Россией

Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.
РИА Новости22:42
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Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефоны

"При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — отметил эксперт.
Газета.Ru20:56
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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