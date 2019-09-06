Энергетика

АК&МАК&МЦены на нефть выросли на снижении запасов в США

Цены на нефть вчера начали активный рост после того, как Информационное агентство энергетики США сообщило о снижении запасов сырой нефти почти на 5 млн баррелей. Волна спекулятивных сделок прошлась по нефтяному рынку и в моменте подняла цены на черное золото до $62.4 за баррель.
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Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

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Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
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