Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗапасы нефти в США за неделю резко сократились

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,488 миллиона баррелей.
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Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
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Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны.
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