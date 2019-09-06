Энергетика
Московский КомсомолецЗапасы нефти в США за неделю резко сократились
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,488 миллиона баррелей.
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