Соединенные Штаты провели в Багдаде операцию против иранского генерала Касима Сулеймани - главы сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате Сулеймани был убит. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада

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