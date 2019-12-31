Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада

Соединенные Штаты провели в Багдаде операцию против иранского генерала Касима Сулеймани - главы сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате Сулеймани был убит. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
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