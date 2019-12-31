Армия и оружие
Российская газетаПентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада
Соединенные Штаты провели в Багдаде операцию против иранского генерала Касима Сулеймани - главы сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате Сулеймани был убит. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
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Три человека пострадали на пожаре дома в Чите
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Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы
1 января в России истек срок "водной амнистии".
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Онколог назвал единый симптом для всех видов рака
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Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
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В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
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Во Владивостоке нескольким десяткам машин прокололи шины
Во Владивостоке на улице Калинина в ночь на 2 января неизвестные прокололи колёса нескольким десяткам машин.
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Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
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Экс-чемпион UFC Куинтон Джексон выложил видео, на котором отдыхал в ночном клубе после проигрыша Федору Емельяненко.
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Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат».
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана». Клуб представил футболиста, сегодня, 2 января.
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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет ЗРК С-400 состоятся в августе
"Расчеты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области", - говорится в сообщении.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.