Энергетика

ТАССТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

РБК01:03

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Известиявчера в 22:36

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:31

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

ТАССвчера в 22:29

Нефть подскочила более чем на 2% на фоне убийства Сулеймани

Взгляд.рувчера в 23:57

Котировки нефти не демонстрируют единой динамики

Экономика сегоднявчера в 01:01

За последние сутки мировые цены на нефть увеличились

NewInformвчера в 00:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:37, Ашберн
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Политика

МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом»

Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.
BFM.ru 03:03
Политика

Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»

Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Телеканал 360° 01 января в 18:40
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 02:11
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия вчера в 05:20
Финансы

«Аэрофлот» может разместить в «Новикомбанке» 7 млрд рублей

"Аэрофлот" сможет разместить в банке до 7 млрд рублей или эквивалент в долларах США, евро по курсу Банка России сроком на три года.
Finam.Ru 31.12.19 в 08:36
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости 01 января в 17:00
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Футбол

Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»

32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Чемпионат вчера в 12:49
Политика

Эксперты заявили, что Трамп лично приказал продлить блокировку военной помощи Украине

Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в конце августа 2019 года получило прямое распоряжение президента США Дональда Трампа снова отсрочить выделение военной помощи Украине в размере $391 млн.
ТАСС вчера в 19:04
Происшествия

Водитель автобуса погиб, врезавшись в столб в Нижнем Новгороде

Время Н 03:25
Кино

Какие сериалы смотреть в январе

С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.
RT на русском 02:00
Общество

Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года

Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:21
Происшествия

На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
URA.Ru 01 января в 10:57
Футбол

Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали

Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
РИА Новости 02:00
Авто

В России растут продажи дизельных легковых автомобилей

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи дизельных легковых автомобилей растут на фоне падения всего российского рынка (-3%).
Автостат 02:20
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Новые автомобили вчера в 23:48
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 31.12.19 в 03:41
Происшествия

На Ярославском шоссе у 18-летнего москвича угнали Rolls-Royce Ghost

ТАСС 02:25
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
РИА Новости вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru вчера в 10:33
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
Хоккей

Сборная России по хоккею уверенно победила Швейцарию в полуфинале МЧМ

iReactor вчера в 09:10
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное