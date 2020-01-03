Общество

ТАССТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

РБК00:16

Нефть продолжила дорожать, Brent торгуется около $67,9 за баррель

Интерфакс11:11

Нефть продолжает дорожать на эскалации конфликта с Ираном

ПРАЙМ10:49

Главный индекс лондонской биржи снизился на фоне убийства генерала Сулеймани в Ираке

ТАСС05:26

Нефть продолжает расти на фоне данных о смерти Сулеймани

Газета.Ru19:57

Цены на нефть выросли более чем на 3% после убийства иранского генерала

Коммерсантъвчера в 22:55

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Известиявчера в 22:36
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Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Московский Комсомолец 01 января в 16:14
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани началом войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство иранского генерала Касема Сулеймани к развязыванию войны.
Коммерсантъ 21:46
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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Годовалые дети Пугачевой и Галкина произвели фурор в Сети

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7Дней.ру вчера в 15:00
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Газета.Ru 16:59
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru 21:20
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
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Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала нежное фото с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой — 19-летняя Ольга Бухарова опубликовала в Instagram фото со своим бойфрендом Алексеем.
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В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

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Конечности животных могли возникнуть из кожного скелета плавников

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Политика

В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
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Общество

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском 01 января в 20:55
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
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Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
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Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 01 января в 17:54
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Mail.ru планирует запустить конкурента YouTube в 2020 году

Mail.ru Group собирается запустить конкурента популярного видеохостинга YouTube в 2020 году.
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Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
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PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому

Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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