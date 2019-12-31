Общество
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Первая неделя года завершилась на мировом рынке нефти резким ростом котировок
Московский Комсомолец00:50
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Политика
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение по газопроводу EastMed
Соглашение о совместном строительстве газопровода EastMed подписали Греция, Кипр и Израиль в Афинах, 2 января сообщает государственное телевидение Греции.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут
На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Армия и оружие
Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.
Политика
Пранкеры разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли Максин Уотерс, конгрессвумен от Демократической партии США.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Экономика
Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала
Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Политика
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik Tok
Министерство обороны США решило ввести новые ограничения на военнослужащих собственных ВС. Солдатам и офицерам запретили пользоваться приложением Tik Tok из-за угрозы кибербезопасности.
Армия и оружие
В США заявили, что коалиция не наносила новый удар на севере Багдада
Представитель США заявил, что американская коалиция не наносила ударов в район Эт-Таджи к северу от Багдада.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».
Музыка
«Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале в Калифорнии
Группа «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Происшествия
Опубликовано видео убийства полицейскими жителя Камышлова
Наука
Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
В декабре 2019 года благодаря хорошей погоде все запланированные работы были выполнены, а площади, которые удалось исследовать, больше плановых в три раза, рассказал ученый.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Армия и оружие
Косачев: Обсуждение убийства Сулеймани все больше уходит от главного
Короче говоря, заслуживал ли Сулеймани своей участи или нет.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.