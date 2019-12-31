Общество

ТАССТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Первая неделя года завершилась на мировом рынке нефти резким ростом котировок

Московский Комсомолец00:50

Нефть продолжает расти на фоне данных о смерти Сулеймани

Газета.Ruвчера в 19:57

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

ТАСС02 января в 22:29

Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

РБКвчера в 00:16

Цены на нефть выросли более чем на 3% после убийства иранского генерала

Коммерсантъ02 января в 22:55

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Известия02 января в 22:36

Нефть продолжила дорожать, Brent торгуется около $67,9 за баррель

Интерфаксвчера в 11:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Политика

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение по газопроводу EastMed

Соглашение о совместном строительстве газопровода EastMed подписали Греция, Кипр и Израиль в Афинах, 2 января сообщает государственное телевидение Греции.
Красная весна 02 января в 15:23
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет вынужденно сел в Перми

РБК вчера в 23:35
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут

На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.
Российская газета вчера в 08:20
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости вчера в 16:30
Общество

Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:17
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
Армия и оружие

Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 23:31
Политика

Пранкеры разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли Максин Уотерс, конгрессвумен от Демократической партии США.
iReactor вчера в 11:29
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Экономика

Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика

Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik Tok

Министерство обороны США решило ввести новые ограничения на военнослужащих собственных ВС. Солдатам и офицерам запретили пользоваться приложением Tik Tok из-за угрозы кибербезопасности.
Дни24 01 января в 02:40
Армия и оружие

В США заявили, что коалиция не наносила новый удар на севере Багдада

Представитель США заявил, что американская коалиция не наносила ударов в район Эт-Таджи к северу от Багдада.
РЕН ТВ 00:37
Экономика

ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».
РБК 31.12.19 в 23:16
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

РБК вчера в 11:49
Музыка

«Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале в Калифорнии

Группа «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella.
Мойка78 вчера в 07:57
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия

Опубликовано видео убийства полицейскими жителя Камышлова

Вечерние Ведомости вчера в 02:36
Наука

Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе

В декабре 2019 года благодаря хорошей погоде все запланированные работы были выполнены, а площади, которые удалось исследовать, больше плановых в три раза, рассказал ученый.
РИА Новости 00:06
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Армия и оружие

Косачев: Обсуждение убийства Сулеймани все больше уходит от главного

Короче говоря, заслуживал ли Сулеймани своей участи или нет.
Российская газета 00:09
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное