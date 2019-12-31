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ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Цены на нефть резко подскочили на новостях об убийстве иранского генерала
Московский Комсомолецвчера в 22:28
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