Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Общество Белоруссия сообщила о прекращении подачи нефти из РФ Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии.

Политика Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.

Космос Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.

Футбол «Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.

Общество Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.

Экономика Пенсии в России повысили на 6,6% Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.

Происшествия Житель Омска подорвался при запуске фейерверка На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.

Экономика Самыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации Интересным активом в уходящем году был и российский рубль, который смог укрепиться по отношению к доллару США на 11,5%. Что же до наиболее важного события на мировом рынке, то им, по признанию экспертов, стала перемена курса в политике ФРС США, которая отказалась от ужесточения монетарной политики, вернувшись к ее смягчению.

Кино Какие сериалы смотреть в январе С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.