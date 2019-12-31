Энергетика
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Общество
Белоруссия сообщила о прекращении подачи нефти из РФ
Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
В Ираке ликуют после убийства иранского генерала Сулеймани — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака якобы очень радуются тому, что в Багдаде американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Футбол
«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна
По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
Общество
Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой
Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
Хоккей
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Экономика
Самыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации
Интересным активом в уходящем году был и российский рубль, который смог укрепиться по отношению к доллару США на 11,5%. Что же до наиболее важного события на мировом рынке, то им, по признанию экспертов, стала перемена курса в политике ФРС США, которая отказалась от ужесточения монетарной политики, вернувшись к ее смягчению.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Кино
Какие сериалы смотреть в январе
С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Футбол
Как игроки «Спартака» встретили 2020 год, фото
Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса поздравил всех с Новым годом цитатой, которая призывает всех любить.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Футбол
«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн
Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.
Здоровье
Ивановские волонтёры-медики стали лучшими в стране
«Волонтеры-медики» стали одной из крупнейших добровольческих организаций здравоохранения в Европе.