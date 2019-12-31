Энергетика
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие
В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР
Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие
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Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
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Общество
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Армия и оружие
В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения
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